Катар поможет Турции деньгами на фоне конфликта Анкары и Вашингтона

ЦБ Катара и Турции заключили соглашение о валютном свопе с лимитом $3 млрд.

Общий лимит соглашения о валютном свопе, подписанного центробанками Турции и Катара, составит $3 миллиарда, сообщил в понедельник турецкий регулятор.

Центробанки подписали соглашение для обеспечения ликвидности и поддержки финансовой стабильности в пятницу, спустя несколько дней после того, как Катар пообещал инвестировать в Турцию $15 миллиардов, сообщает Рейтер.

“Своповое соглашение подписано в отношении турецкой лиры и катарского риала, согласован общий лимит в $3 миллиарда”, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦБ Турции.

Основная цель договоренности - способствовать двусторонней торговле в местных валютах и поддержать финансовую стабильность, сообщил регулятор.

Эмир Катара в августе одобрил пакет экономических проектов, инвестиций и вкладов для Турции, поддержав лиру, которая резко снизилась из-за беспокойства о влиянии турецкого президента Тайипа Эрдогана на денежно-кредитную политику и усиления противоречий Анкары и Вашингтона.