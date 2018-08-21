Турция пожаловалась в ВТО на американские пошлины

В течение 60 дней стороны в ходе консультаций должны принять устраивающее их решение. Если они не смогут договориться, то заявитель может попросить ВТО вынести решение.

Турция подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за двукратного повышения США пошлин на сталь и алюминий.

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«Турция запросила ВТО провести консультации с США относительно дополнительных импортных пошлин, налагаемых Штатами на сталь и алюминиевую продукцию», – говорится в сообщении ВТО, передают «Ведомости».

«Такие меры не согласуются с рядом положений Соглашения ВТО о гарантиях и Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 г.», – отмечает турецкая сторона.

После подачи жалобы ВТО начинает спор между сторонами. В течение 60 дней стороны в ходе консультаций должны принять устраивающее их решение. Если они не смогут договориться, то заявитель может попросить ВТО вынести решение.

Напомним, власти США вдвое повысили пошлины на алюминий и сталь турецкого производства с 10 августа. «Я только что санкционировал удвоение тарифов на сталь и алюминий в отношении Турции... Теперь пошлина на алюминий будет составлять 20%, на сталь – 50%», – писал в Twitter президент США Дональд Трамп. Турция зеркально ответила на действия США 15 августа. В частности, была увеличена пошлина на табачные изделия на 60%, на алкогольную продукцию – на 140%, на автомобили – до 120%, на косметические изделия – до 60%. Также были увеличены пошлины на рис (на 50%) и на фрукты (на 20%).