Путин не считает падение экономики РФ «расплатой за Крым»

Нынешняя экономическая ситуация не является расплатой за события вокруг Крыма. Убежденность в этом выразил в четверг президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

"Это не расплата за Крым, это плата за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство", - заявил он сегодня на большой пресс-конференции в Москве.

"Мы после крушения Берлинской стены и развала СССР были абсолютно открыты перед нашими партнерами, - продолжал он. - Но что мы увидели? Полную поддержку (боевиков) на Северном Кавказе. Партнеры так не поступают. Это факт. Все это знают. По любому вопросу мы всегда встречали проблемы, оппонирование и борьбу с нами".

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Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными нелегитимная власть АРК 16 марта 2014 года провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% принявших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

Через два дня президент РФ Владимир Путин и оккупационные власти Крыма и Севастополя подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии Крыма в состав России и образовании в составе РФ новых субъектов. Еще через несколько дней Совет Федерации России единогласно одобрил аннексию Крыма.

Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля. США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.