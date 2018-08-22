Торговый представитель Украины подала в отставку: стало известно, кто займет ее место

Исполнять обязанности торгового представителя будет первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская написала заявление об отставке.

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Об этом на заседании правительства в среду сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«Она уходит учиться в Стэнфордский университет. Два с половиной года работы с Натальей Микольской показали очень качественный период, который мы совместно провели. Это – новые рынки Африки, Европы, Америки, Азии. Это – совместные торговые комиссии, это – экспортная стратегия, это – создание новых подходов к формированию украинской торговли», - сказал он.

По его словам, пока исполнять обязанности торгового представителя Украины будет первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-апрель 2018 года составил 1,423 млрд долл., что в 1,5 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 968,6 млн долл.