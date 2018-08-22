Швейцарский банк заморозил активы россиян на 5 миллиардов долларов

Такой шаг Credit Suisse подчеркивает страх многих банков перед репрессиями со стороны Вашингтона за их сотрудничество с подсанкционными субъектами.

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил примерно 5 млрд швейцарских франков (5 млрд долларов), связанных с Россией, из-за санкций США.

Об этом сообщает dw.com.

Официальный представитель банка не сообщила, кому принадлежат эти средства, однако отметила, что Credit Suisse работает "в соответствии с международными правилами во всех странах, в которых занимается бизнесом, и соблюдает санкции, в том числе и в отношении России".

Как отмечает Европравда со ссылкой на ReutersТакой шаг Credit Suisse, которому принадлежали самолеты российского олигарха Олега Дерипаски и который предоставлял деньги российскому олигарху Виктору Вексельбергу, подчеркивает страх многих банков перед репрессиями со стороны Вашингтона за их сотрудничество с пидсанкционными российскими физическими лицами и организациями.

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Для российской элиты такие шаги могут остановить важный путь финансирования, а также закрыть безопасную гавань для хранения миллиардов рублей их богатства, отмечает агентство.

"Credit Suisse работает с международными регуляторами, где бы они ни работали, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая соблюдение санкций против России", - сказала пресс-секретарь банка, при этом не называя имен владельцев, чьи счета были заморожены.

Долгое время Швейцария, популярная среди богатых россиян за сочетание банковской безопасности, политической стабильности и блестящих горнолыжных курортов, стала одним из важнейших направлений для денег российских олигархов.

По данным российского центробанка, в 2017 году в Швейцарию поступило около 6,2 млрд долларов или 14% от общего объема российского трансграничного оттока. Это почти в три раза больше, чем поступило в США.

Как сообщал УНИАН, в начале августа шесть сенаторов из Республиканской и Демократической партий США представили проект закона об усилении экономического, политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию путем введения санкций.

"Наша цель состоит в том, чтобы изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против путинской России до того времени, пока он не прекратит и не перестанет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки на инфраструктуру США, пока Россия не выйдет с территории Украины и не прекратит все усилия по созданию беспорядка в Сирии", - пояснил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

8 августа в Госдепартаменте США заявили, что новый пакет ограничительных мер в отношении России вступит в силу 22 августа.