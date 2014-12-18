IKEA прекратила продажи кухонной мебели и бытовой техники в России

Продажи кухонной мебели и бытовой техники возобновятся с субботы, 20 декабря, передает ТАСС.

Ранее руководитель службы по связям с общественностью IKEA в России Мария Тихонова сообщила, что IKEA начнет постепенное повышение цен на свои товары в России с 18 декабря 2014 года.

Компания решила пересмотреть цены в России из-за ослабления курса рубля и роста цен на сырье, несмотря на то, что 60% продукции производится в РФ. Пересмотр цен в первую очередь затронет гардеробы, кухни и системы хранения, сказала Тихонова. При этом компания не озвучивает, на сколько вырастут цены.

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В начале ноября официальный представитель IKEA заверил, что компания не будет менять цены на товары, представленные в каталоге. Планировалось, что они останутся неизменными в течение года до даты, указанной на обложке (по 8 июня 2015 года). Однако в компании отмечали, что колебания валютного курса могут оказать существенное влияние на финансовые результаты IKEA.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. В настоящее время ГК "IKEA" принадлежит 305 магазинов в 26 странах. Выручка IKEA в 2013-2014 финансовом году (с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года) составила 28,7 млрд евро. В России магазины IKEA открываются в составе семейных торговых центров МЕГА, на сегодняшний день в крупнейших российских городах работают 14 таких комплексов. Продажи IKEA в России за 2013 финансовый год выросли на 18% до 76,4 млрд рублей.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за падения курса рубля доступ к онлайн-магазину закрыла компания Apple.