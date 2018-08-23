Австралия запретила китайским компаниям Huawei и ZTE поставлять оборудование для 5G-сетей

Тем самым Австралия стала еще одной страной после США и Великобритании, в которой Huawei и ZTE столкнулись с проблемами.

Правительство Австралии выпустило заявление, посвященное проблемам безопасности при создании в стране 5G-сетей.

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В нем говорится, что участие в этом процессе поставщиков телекоммуникационного оборудования, которые «с большой вероятностью могут получать неофициальные указания от иностранного правительства, противоречащие австралийскому законодательству», может означать, что местные операторы не смогут «в достаточной мере защитить 5G-сеть от неправомерного доступа или вмешательства», пишет «Коммерсант».

Хотя никаких названий компаний и стран в заявлении нет, направлено оно против китайских компаний: в тот же день китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei сообщил, что власти Австралии проинформировали его и другую китайскую компанию ZTE о запрете поставлять 5G-оборудование в страну.

Тем самым Австралия стала еще одной страной после США и Великобритании, в которой Huawei и ZTE столкнулись с проблемами. В США кампания против двух китайских компаний началась еще в прошлом году — американским правительственным учреждениям запретили закупать производимое ими оборудование, а на американских военных базах перестали продавать смартфоны Huawei и ZTE. ФБР и ЦРУ также порекомендовали американцам не покупать смартфоны этих производителей. Власти США обосновывают такие меры тем, что доступ к американским телекоммуникационным сетям получают компании, связанные с иностранными правительствами.