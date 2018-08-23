Саудовская Аравия подтвердила халяльность «Гаврилівських курчат»
Саудовская Аравия подтвердила халяльність продукции торговой марки «Гаврилівські курчата», вследствие чего ООО «Комплекс Агромарс» получил право на ввоз мяса цыплят-бройлеров до этой страны.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«С целью расширения экспортных возможностей на предприятии ООО «Комплекс Агромарс» в свое время была внедрена технология, которая обеспечивает производство мяса птицы по самым высоким стандартам халяль. Вследствие чего продукция торговой марки «Гаврилівські курчата» появилась и стала востребованной на рынках многих мусульманских стран. Однако недоступным для предприятия до недавнего времени оставался рынок Саудовской Аравии, где действуют особые правила в отношении получения разрешения на ввоз продукции. Однако недавно после нескольких тщательных инспекций производства саудовскими специалистами компания получила право на ввоз мяса цыплят-бройлеров и до этой страны. Соответственно, на сайте Главного управления Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментов в перечне предприятий, которые имеют право на ввоз продукции в страну, появилось ООО «Комплекс Агромарс», – указано в сообщении.
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Кроме того, в «Агромарсе» рассказали, что недавно предприятие посетила саудовская компания AbrajAl-Twafuq, которая после тщательного осмотра заявила о своей готовности к сотрудничеству.
«На днях ООО «Комплекс Агромарс» посетила делегация предпринимателей из Саудовской Аравии (представители компании AbrajAl-Twafuq), которая также осмотрела производство и подтвердила готовность начать сотрудничество с поставки «Гавриловских цыплят» этой страны. По договоренности двух сторон уже в начале сентября будет подписан масштабный договор на закупку продукции», – сказано в публикации.
В пресс-службе «Комплекса Агромарс» напомнили, что производство и качество их продукции отвечают всем требованиям стран Евросоюза, Ближнего Востока и Азии.
«Напомним, что продукция под торговой маркой «Гаврилівські курчата» экспортируется в Германию, Нидерланды, Ирландию, Словакию, Арабские Эмираты, Ливию, Катар, Ирак, Египет, Китай и Вьетнам. Это стало возможным благодаря тому, что производство и качество продукции компании соответствуют всем регламентам и директивам Евросоюза, требованиям стран Ближнего Востока и Азии», – подытожили в «Агромарсе».