Саудовская Аравия подтвердила халяльность «Гаврилівських курчат»

С целью расширения экспортных возможностей на предприятии ООО «Комплекс Агромарс» в свое время была внедрена технология, которая обеспечивает производство мяса птицы по самым высоким стандартам халяль.

Саудовская Аравия подтвердила халяльність продукции торговой марки «Гаврилівські курчата», вследствие чего ООО «Комплекс Агромарс» получил право на ввоз мяса цыплят-бройлеров до этой страны.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«С целью расширения экспортных возможностей на предприятии ООО «Комплекс Агромарс» в свое время была внедрена технология, которая обеспечивает производство мяса птицы по самым высоким стандартам халяль. Вследствие чего продукция торговой марки «Гаврилівські курчата» появилась и стала востребованной на рынках многих мусульманских стран. Однако недоступным для предприятия до недавнего времени оставался рынок Саудовской Аравии, где действуют особые правила в отношении получения разрешения на ввоз продукции. Однако недавно после нескольких тщательных инспекций производства саудовскими специалистами компания получила право на ввоз мяса цыплят-бройлеров и до этой страны. Соответственно, на сайте Главного управления Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментов в перечне предприятий, которые имеют право на ввоз продукции в страну, появилось ООО «Комплекс Агромарс», – указано в сообщении.

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Кроме того, в «Агромарсе» рассказали, что недавно предприятие посетила саудовская компания AbrajAl-Twafuq, которая после тщательного осмотра заявила о своей готовности к сотрудничеству.

«На днях ООО «Комплекс Агромарс» посетила делегация предпринимателей из Саудовской Аравии (представители компании AbrajAl-Twafuq), которая также осмотрела производство и подтвердила готовность начать сотрудничество с поставки «Гавриловских цыплят» этой страны. По договоренности двух сторон уже в начале сентября будет подписан масштабный договор на закупку продукции», – сказано в публикации.

В пресс-службе «Комплекса Агромарс» напомнили, что производство и качество их продукции отвечают всем требованиям стран Евросоюза, Ближнего Востока и Азии.

«Напомним, что продукция под торговой маркой «Гаврилівські курчата» экспортируется в Германию, Нидерланды, Ирландию, Словакию, Арабские Эмираты, Ливию, Катар, Ирак, Египет, Китай и Вьетнам. Это стало возможным благодаря тому, что производство и качество продукции компании соответствуют всем регламентам и директивам Евросоюза, требованиям стран Ближнего Востока и Азии», – подытожили в «Агромарсе».