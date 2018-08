Procter&Gamble просит зарегистрировать торговые знаки LOL и WTF

P&G намерена использовать эти торговые знаки для продажи жидкого мыла, средств для мытья посуды, освежителей воздуха и чистящих средств.

Американская компания Procter & Gamble (P&G) обратилась в ведомство по патентам и торговым знакам США с просьбой зарегистрировать торговые знаки LOL и WTF.

Об этом сообщают CNBC и Bloomberg, передает РБК.

По данным телеканала, в список популярных в Сети акронимов, которые P&G хотят сделать торговыми знаками, попали WTF (what the f*ck - "какого черта"), LOL (laughing out loud - "громко смеюсь"), NBD (no big deal - "ничего страшного") и FML ( f*ck my life - "к черту мою жизнь").

Сообщается, что P&G намерена использовать эти торговые знаки для продажи жидкого мыла, средств для мытья посуды, освежителей воздуха и чистящих средств.

В марте новый член правления P&G Нельсон Пельтц в интервью CNBC подчеркнул, что поколение миллениалов предпочитает небольшие региональные бренды, "к которым у них есть эмоциональная привязанность".

P&G - американская транснациональная компания, в чис​ле брендов которой Fairy, Tide, Old Spice, Gillette, Head & Shoulders и многие другие. В 2017 году она заняла 42-е место в списке крупнейших американских компаний по версии Fortune.