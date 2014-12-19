Крупнейшие продавцы одежды и обуви приостановили поставки в Россию

Крупнейшие продавцы одежды, обуви и аксессуаров в России приостанавливают поставки товара в Россию из-за девальвации рубля, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Так, лидер рынка — испанская Inditex (бренды Zara, Oysho, Bershka и др.) уже приостановила поставки товара в магазины. По словам сотрудника ритейлера, последняя поставка была в среду, 17 декабря, данных о новых поступлениях нет. В российском подразделении Inditex на запрос не ответили.

Приостановила поставки и BNS Group, управляющая в России сетями Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors, TopShop и др. Как пояснил гендиректор BNS Group Денис Богатырев, поставки на следующую весну компания должна была начать забирать в середине — конце декабря, однако взяла паузу до конца 2014 года — первой недели 2015 года.

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Правда, изменения коснулись не всего портфеля. "По брендам fast fashion, например TopShop, мы продолжаем отгрузки, сократив их объем", — отметил Богатырев.

"Мы остановили платежи поставщикам. Они отнеслись с пониманием, потому что курс доллара и евро нереальный, ждем отскока", — рассказывает другой продавец одежды, входящий в десятку крупнейших на российском рынке.

Сеть успела закупить товар на лето 2015 года и сейчас должна была завершать заказ на зиму 2015/16 гг. Однако пока этого не сделала. "Цена закупки виртуальная, никто не знает, по какому курсу считать", — поясняет ритейлер.

По его словам, рисков нет — производственные мощности не бронируются, ткань не покупается, в Азии же поставщиков много и может подстраховать Узбекистан.

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"Кира Пластинина стиль" (магазины Kira Plastinina и Lublu) тоже приостановила закупки у поставщиков и обсуждает с ними новые условия, сказал гендиректор компании Ян Хеере. Sela ведет переговоры по ценам поставок товаров, детали раскрыть отказалась, сообщил представитель компании.

Ритейл не спешит конвертировать рубли в валюту по текущему высокому курсу, задерживая оплату заказов и поставок, говорит топ-менеджер одной из федеральных сетей одежды. У продавцов может не остаться денег для оплаты новых коллекций — из-за обесценения рубля они все потратили на оплату старых коллекций, опасается он.

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Некоторые ритейлеры отказываются от уже заказанного товара в Китае, говорит управляющий партнер обувной сети Zenden Александр Сарычев. Поставщики пытаются продать такой товар другим сетям, констатирует он. Всего приостановлены поставки примерно 10% рынка в денежном выражении, подсчитала управляющий директор Esper Group Дарья Ядерная.