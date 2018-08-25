Почти полсотни бывших сотрудников Tesla перешли на работу в Apple - СМИ

В Apple перешли программисты, технологи, специалисты в сфере безопасности и ответственные за поставки и логистику.

С конца 2017 года из Tesla Илона Маска в Apple перешли не меньше 46 сотрудников.

Об этом сообщает CNBC cо ссылкой на источники среди бывших и нынешних сотрудников Tesla и на данные в соцсети LinkedIn, передает Дождь.

В Apple перешли программисты, технологи, специалисты в сфере безопасности и ответственные за поставки и логистику, говорят собеседники телекомпании. Работать они будут не только в проекте по разработке самоуправляемого автомобиля Apple, но и в других, сказал один из источников.

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В июле в компанию пришел бывший старший вице-президент Tesla по разработкам Даг Филд, в соцсетях он еще не указал смену места работы. Его уход сказался на моральном климате в Tesla, отметили несколько источников CNBC.

Среди причин перехода в Apple люди называли более высокую зарплату и рост акций компании. Зарплаты специалистов в Apple примерно в полтора раза выше, чем в Tesla, а жизнь в Сан-Франциско дорогая, сказали несколько собеседников телекомпании.

В Tesla заявили, что в компании работать непросто, и она не может платить сотрудникам больше, так как у нее «в сто раз меньше денег, чем у Apple». Представитель Tesla в интервью СNBC отрицал, что отток сотрудников из компании увеличился. Напротив, по его словам, в последний год убыль персонала сократилась на треть и в компанию пришли новые люди, в том числе из Apple.

В июне глава Tesla Илон Маск объявил, что уволит около 9% сотрудников, то есть более 4000 человек, чтобы сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей. В августе стало известно, что компания получила рекордные убытки шесть кварталов подряд.