В России подсчитали траты на оккупированный Крым

В 2018 году доходы бюджета аннексированного Крыма составили 89,1 млрд руб (36,94 млрд грн), из которых 58,8 млрд (24,3 млрд грн) - безвозмездные поступления из России.

За 7 месяцев 2018 года доходы консолидированного бюджета аннексированного Крыма составили 89,1 миллиарда рублей (36,94 миллиарда гривень), из них 58,8 миллиарда (24,3 миллиарда гривень) – безвозмездные поступления.

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Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на заявление главы подконтрольного Кремлю "Минфина Крыма" Ирины Кивико.

По ее словам, общие поступления складываются из налоговых и неналоговых доходов, которые составляют 30,3 миллиарда рублей или 34% от общей суммы, и безвозмездных поступлений – 58,8 миллиарда рублей, что составило 66%.

"Если за 7 месяцев 2015 года в консолидированный бюджет Крыма поступило 16,0 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, за 7 месяцев 2016 года 23,5 миллиарда рублей, за 7 месяцев 2017 года – 26,1 миллиарда рублей (в сопоставимых условиях без учета одноразовых платежей по налогу на прибыль), то за 7 месяцев 2018 года поступления составили 30,3 миллиарда рублей. За 4 года собственная доходная база консолидированного бюджета увеличилась на 89%", – отметила Ирина Кивико.

Подконтрольный Кремлю Минфин оккупированного Крыма ранее сообщал, что в январе-феврале 2018 года поступления в бюджет уменьшились на 4,9 миллиарда рублей или на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В декабре 2017 года глава российского Министерства финансов Крыма Ирина Кивико признала, что аннексированный Крым не сможет обойтись без дотаций из бюджета соседней России в течение ближайших десяти лет.