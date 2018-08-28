США и Мексика договорились о новом торговом соглашении

Дональд Трамп отметил, что договоренность с Мексикой означает конец соглашения NAFTA. Ожидается, что вскоре к новому соглашению присоединится и Канада.

США и Мексика достигли договоренности относительно нового соглашения о свободной торговле. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщили президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

При этом Трамп, выступая в Вашингтоне, назвал соглашение с Мексикой "очень хорошим". Он отметил, что договоренность с Мексикой означает конец соглашения NAFTA (North American Free Trade Agreement - Североамериканское соглашение о свободной торговле). Частью этой зоны свободной торговли, кроме Мексики и США, является Канада. По словам Трампа, он "отменит NAFTA", ибо это название имеет негативную окраску, сообщает DW.

Президент США добавил, что "мы увидим, Канада станет частью сделки". Обращаясь к правительству Канады, Трамп пообещал "вскоре" позвонить премьеру страны Джастину Трюдо, а заключительные переговоры с Канадой относительно нового соглашения должны начаться, по его словам, в ближайшее время.

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Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер пояснил, что соглашение с Мексикой предусмотрено на 16 лет. За шесть лет соглашение пересмотрят и могут продлить его действие еще на 16 лет.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето сообщил в сети Twitter, что обсудил уже с Трюдо состояние переговоров. Он утверждает, что "заключительные переговоры с Канадой могут состояться уже этой неделе". Представитель правительства Мексики Хесус Сеаде пояснил, что Вашингтон и Мехико согласовали включить Канаду в новую версию договора о свободной торговле.

Впоследствии стало известно, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд 28 августа отправится в Вашингтон для проведения переговоров относительно нового соглашения о торговле.

NAFTA - одна из крупнейших в мире зон свободной торговли, созданная тремя странами в 1994 году. Соглашение обеспечивает фактически беспрепятственное движение товаров и услуг между США, Мексикой и Канадой. Особенно важная сделка для Мексики, 80 процентов экспорта которой идут в США.