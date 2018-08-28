Moody`s оценило влияние новых санкций США на экономику России

По мнению экспертов агентства, новые санкции незначительно скажутся на экономике России, если не вызовут значительного снижения доверия инвесторов.

Новые санкции США против России окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства или российскую экономику, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s.

Читайте такжеВ России подсчитали траты на оккупированный Крым

Обсуждаемый новый пакет санкций против российских госбанков в случае его введения вряд ли вызовет общесистемный банковский кризис, но будет препятствовать способности финансовых учреждений предоставлять кредиты, передает «Коммерсант».

По мнению экспертов агентства, новые санкции незначительно скажутся на экономике России, если не вызовут значительного снижения доверия инвесторов.

По данным Госдепа США, новый запрет сократит будущий экспорт на сотни миллионов долларов. Это мало в контексте общей торговли между странами — согласно российской статистике, импорт всех американских товаров составил $12,6 млрд в 2017 году, или 5,5% от общего объема импорта в Россию, указывает Moody`s.

В целом последние санкции вряд ли будут иметь существенные последствия для кредитного профиля России, резюмирует агентство.

В понедельник, 27 августа, вступили в силу санкции США, введенные против России в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Рубль подешевел на фоне санкций.