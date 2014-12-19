Панькива уволили с должности и.о. гендиректора «Укрпочты»

Министерство инфраструктуры Украины приняло решение уволить с должности исполняющего обязанности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» Михаила Панькива, сообщается на сайте министерства.

«По итогам проведенного совещания с руководством «Укрпочты», согласно материалам, предоставленным общественностью, и по выявленным при проверке на предприятии правонарушениям, министром инфраструктуры Андреем Пивоварским принято решение уволить и.о. генерального директора УГППС «Укрпочта» Михаила Панькива», - говорится в сообщении.

По данным министерства, исполнение обязанностей гендиректора временно будет возложено на Игоря Ткачука, который сейчас занимает должность заместителя руководителя «Укрпочты».

Как сообщал УНИАН, Мининфраструктуры назначило Михаила Панькива исполняющим обязанности гендиректора «Укрпочты» в начале апреля 2014 года. Ранее он занимал должность заместителя главы совета директоров курьерской службы «Мист Экспресс».

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Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно распространяет около 10 тыс. наименований периодических изданий (более 1 млрд экземпляров) по подписке и в розницу.