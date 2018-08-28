Европа готова помочь Москве обойти санкции США - Bloomberg

Германия и Франция хотят обойти американские ограничительные меры против России, Китая и Турции, которые "вредят европейской экономике".

Германия и Франция инициировали разработку "финансовых решений", которые бы позволили обойти санкции США против Ирана, России, Китая и Турции, так как эти санкции вредят европейской экономике.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов Франции Брюно Ле Мэра.

"Мы намерены разработать независимый европейский или французско-немецкий финансовый инструмент, который бы позволил бы нам избежать побочного эффекта от санкций США", - цитирует издание главу Минфина Франции. - Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом...".

К проекту уже присоединилась Великобритания. Также рассматривается возможность участия европейских центробанков.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что речь идет, прежде всего, о санкциях против Ирана, но ограничительные меры против России, Китая и Турции "также вредят европейской экономике". По его словам международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT должна быть более независимой от Вашингтона.

Накануне Хайко Маас заявил о намерении Берлина пересмотреть отношения с Вашингтоном. "Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично, и даже самокритично", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 августа вступили в силу американские санкции против России по обвинениям в применении химического оружия в Солсбери. С этого дня прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной. Россия также лишается кредитной и финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

Второй пакет санкций США запланирован на ноябрь. В него может войти почти полное ограничение экспорта и импорта.