Федерация работодателей призвала Луценко прекратить конфликт с Проданом

Федерация работодателей поддержала Гройсмана и Продана в конфликте с Луценко.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала силовые органы прекратить конфликт с руководством Государственной фискальной службы, который разворачивается вокруг таможни.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ФРУ. Мы изначально обсуждали с правительством инициативу «Украина без контрабанды» и сегодня поддерживаем премьер-министра Владимира Гройсмана и и.о. председателя ГФС Мирослава Продана в ее воплощении. И уже видим первые результаты, которые положительно сказываются как на росте поступлений в госбюджет, так и на прозрачности внутреннего рынка. Это подтверждает и государственная статистика. Ведь только за июль объем поступлений в госбюджет по таможне увеличился на 6,2 млрд грн. А легальный бизнес получает возможность работать в условиях цивилизованной конкуренции. В то же время вместе с позитивом мы видим, что внутренняя борьба государственных силовых органов вокруг этого вопроса может привести к тому, что правильные действия и начинания будут «похоронены». И что из-за непонятных нам политических и властных конфликтов положительная динамика просто оборвется. Мы бы очень этого не хотели. Поэтому призываем все причастные к процессу стороны концентрироваться не на внутренних конфликтах, а на реальной борьбе с контрабандными потоками, которые убивают конкурентоспособность украинского бизнеса», - отмечают в ФРУ.

Напомним, на прошлой неделе генпрокурор Юрий Луценко заявил о персональных претензиях ки.о. председателя ГФСУ Мирославу Продану. В ответ Продан обвинил ГПУ в давлении из-за попытки заблокировать проверки в лесной отрасли.

«Я обращаюсь к руководству Генеральной прокуратуры: вы уже два месяца шантажируете меня, моих близких, мое окружение, заявляете о какой-то информации обо мне. Я готов отвечать, если у вас действительно есть информация. Через месяц ГФС завершает аудит по лесу, и общество получит возможность услышать очень много интересных фактов. И причина бешеного давления на меня сразу станет понятной для всех», - заявил Продан.

Как сообщали СМИ, причиной конфликта между ГПУ и ГФС может быть и задержание налоговиками контрабандиста Дениса Аминева, партнера сотрудника Генпрокуратуры Сергея Сердюка. Прекращение деятельности группы Сердюка-Аминева, по мнению экспертов, лишает прокуратуру возможности влияния на таможенные «потоки».