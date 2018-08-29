В Ассоциации городов Украины предлагают оставлять на местах 70% налога на доходы физлиц

10:30, 29 августа 2018
Разное
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Об этом заявила эксперт Ассоциации городов Украины Дина Серебрянская на IV Налоговом форуме. "В условиях непрогнозируемых изменений налогового законодательства, которые принимает Верховная Рада в конце бюджетного года, без создания надежных компенсаторов потерь доходов местные бюджеты ежегодно сталкиваются с недофинансированием", – объясняет Дина Серебрянская.

В качестве примера эксперт привела ситуацию вокруг розничного акциза.

"Ежегодно меняются подходы к администрированию розничного акциза. В результате местные бюджеты теряют доходы по данному налогу. Так, доля розничного акциза в доходах местных бюджетов (без учета трансферов) в 2016 г. составляла 6,8%, в 2017 г. она уже снизилась до 5,9%", - отмечает Дина Серебрянская.

Чтобы обеспечить стабильность доходов местных бюджетов эксперт предложила отменить розничный акциз на алкогольные и табачные изделия, но при этом больше оставлять доходов от налога на доходы физлиц на местах.

"Ассоциация городов Украины выходит с инициативой вместо уплаты розничного акцизного налога с алкогольных и табачных изделий, увеличить перечисление поступлений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты на 10 процентных пунктов – с 60 до 70%. Это позволит сформировать стабильные прогнозируемые поступления для местных бюджетов", – уверена эксперт Ассоциации городов Украины Дина Серебрянская.

О необходимости усовершенствования налоговой политики и усиления местных бюджетов заявил на Форуме и народный депутат, глава правления Института общественно-экономических исследований Леонид Козаченко.

"Мы приближаемся к сложному периоду. В 2019 году Украина уже будет вынуждена расчитываться с внешними долгами. Сложная ситуация вокруг военного конфликта. Сложный политический процесс накануне выборов. Все это актуализирует вопрос усовершенствования налоговой политики государства", – заявил Леонид Козаченко.

Налоговый форум традиционно выступает площадкой для дискуссий между представителями органов государственной власти, инвесторов, парламентариев, общественных организаций. В этом году он проходил 28 августа в Одессе.

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