В Ассоциации городов Украины предлагают оставлять на местах 70% налога на доходы физлиц

Компенсировать доходы госбюджета от такого нововведения предлагают за счет увеличения основных ставок налогов на алкогольные напитки и табачные изделия с одновременной отменой розничного акциза.

Политика децентрализации требует соответствующего усиления независимости местных бюджетов.

Об этом заявила эксперт Ассоциации городов Украины Дина Серебрянская на IV Налоговом форуме. "В условиях непрогнозируемых изменений налогового законодательства, которые принимает Верховная Рада в конце бюджетного года, без создания надежных компенсаторов потерь доходов местные бюджеты ежегодно сталкиваются с недофинансированием", – объясняет Дина Серебрянская.

В качестве примера эксперт привела ситуацию вокруг розничного акциза.

"Ежегодно меняются подходы к администрированию розничного акциза. В результате местные бюджеты теряют доходы по данному налогу. Так, доля розничного акциза в доходах местных бюджетов (без учета трансферов) в 2016 г. составляла 6,8%, в 2017 г. она уже снизилась до 5,9%", - отмечает Дина Серебрянская.

Чтобы обеспечить стабильность доходов местных бюджетов эксперт предложила отменить розничный акциз на алкогольные и табачные изделия, но при этом больше оставлять доходов от налога на доходы физлиц на местах.

"Ассоциация городов Украины выходит с инициативой вместо уплаты розничного акцизного налога с алкогольных и табачных изделий, увеличить перечисление поступлений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты на 10 процентных пунктов – с 60 до 70%. Это позволит сформировать стабильные прогнозируемые поступления для местных бюджетов", – уверена эксперт Ассоциации городов Украины Дина Серебрянская.

О необходимости усовершенствования налоговой политики и усиления местных бюджетов заявил на Форуме и народный депутат, глава правления Института общественно-экономических исследований Леонид Козаченко.

"Мы приближаемся к сложному периоду. В 2019 году Украина уже будет вынуждена расчитываться с внешними долгами. Сложная ситуация вокруг военного конфликта. Сложный политический процесс накануне выборов. Все это актуализирует вопрос усовершенствования налоговой политики государства", – заявил Леонид Козаченко.

Налоговый форум традиционно выступает площадкой для дискуссий между представителями органов государственной власти, инвесторов, парламентариев, общественных организаций. В этом году он проходил 28 августа в Одессе.