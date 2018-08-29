Никак не может насытиться: Путин усиленно скупает золото

С 2008 года российские золотые запасы выросли вчетверо - с 457 тонн до 1944 тонн.

Путин загнал свою страну в ловушку золотых резервов, дав указание российскому Центробанку скупать "благородный" металл вне зависимости от его цены на бирже.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На первый взгляд действия Банка России, скупающего золото, выглядят как продуманные антициклические вложения прагматичного инвестора, который не поддается массовым настроениями и хладнокровно скупает на бирже по выгодной цене товар, который другие активно продают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нынешним летом золото сильно подешевело: если в апреле на годовом максимуме тройская унция стоила 1365 долларов, то к середине августа ее курс упал почти до 1170 долларов. В этой ситуации российский Центробанк приобрел в июле более 26 тонн благородного металла, что стало крупнейшим объемом закупок с ноября 2017 года.

Уточняется, что в 1-м полугодии этого года спрос на золото был самым низким с 2009 года.

"Похоже, лишь один никак не может им насытиться: президент России все больше увеличивает резервы своей страны", - подчеркивает издание.

Центробанк России вот уже более десяти лет усиленно скупает золото, руководствуясь при этом не рыночными соображениями, а стратегической установкой из Кремля, притом что приобретаемый инвестиционный актив при этом все больше теряет в цене. И речь тут идет не только и даже не столько о тех убытках, которые набежали с весны нынешнего или осени прошлого года, - они составляют "всего" порядка 5-10 процентов (хотя при многомиллиардных объемах это сотни миллионов долларов).

Куда весомей другие убытки, указывает автор статьи. "За минувшее десятилетие Кремль систематически увеличивал золотое богатство. С 2008 года запасы благородного металла выросли вчетверо с 457 тонн до 1944 тонн", - отмечают они.

Таким образом широкомасштабные покупки совершались и в 2011 году, когда цена золота достигла исторического максимума, превысив 1900 долларов, и в 2012-м, когда котировки на пике приближались к 1800 долларам.

При этом стоит отметить, что для экстренной поддержки рубля запасы золота непригодны.

В частности, эксперты признают, что золото - весьма волатильный, а потому спекулятивный актив, что представление об этом драгметалле как о "тихой гавани" явно дало трещину и что он может придать определенную стабильность национальным резервам, но в случае чего не годится для экстренной поддержки национальной валюты, в данном случае - рубля.

Стоит только России начать продавать золотые слитки, чтобы превратить их в живые деньги, - и мировые цены на золото упадут, что приведет в целом к удешевлению российских национальных резервов.