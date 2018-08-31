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Трамп заявил о готовности США выйти из ВТО

02:23, 31 августа 2018
Разное
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, США выйдут из ВТО, если организация «не изменится к лучшему».

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Он также добавил, что в ВТО с Вашингтоном «очень плохо» обращаются в течении многих лет.

Трамп подчеркнул, что Всемирной торговой организации необходимо «измениться».

Ранее СМИ сообщили, что во время эскалации китайско-американской торговой войны набирает обороты процесс по защите Всемирной торговой организации (ВТО) от утраты необходимости данной структуры.

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Теги: #США#ВТО#Дональд Трамп