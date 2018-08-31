Трамп заявил о готовности США выйти из ВТО
02:23, 31 августа 2018Разное
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По его словам, США выйдут из ВТО, если организация «не изменится к лучшему».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).
Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, США выйдут из ВТО, если организация «не изменится к лучшему».
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Он также добавил, что в ВТО с Вашингтоном «очень плохо» обращаются в течении многих лет.
Трамп подчеркнул, что Всемирной торговой организации необходимо «измениться».
Ранее СМИ сообщили, что во время эскалации китайско-американской торговой войны набирает обороты процесс по защите Всемирной торговой организации (ВТО) от утраты необходимости данной структуры.
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