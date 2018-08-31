Заместителем главы Администрации президента назначен Сергей Марченко

16:01, 31 августа 2018
Разное
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Заместителем главы Администрации президента назначен Сергей Марченко / фото УНИАН

Новым заместителем главы Администрации президента Украины стал бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко, который заменит покинувшего должность Дмитрия Шимкива.

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Об этом Марченко заявил во время брифинга в пятницу.

«Мне поступило предложение из Администрации президента, которое было согласовано с президентом, занять должность заместителя главы Администрации президента, и я его принял. В ближайшие месяцы и годы я планирую работать в Администрации президента, планирую реализовывать курс президента Украины, курс реформ президента Украины», - сказал он.

По словам Марченко, в Администрации президента он будет отвечать за экономический блок.

«Это все вопросы, которые я хорошо знаю, имею хороший опыт работы в правительстве, в правительственной команде, а сейчас я буду в команде президента Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Шимкив сегодня, 31 августа, заявил, что покидает должность заместителя Администрации президента и возвращается в бизнес.

Справка УНИАН. Сергей Марченко был назначен заместителями министра финансов в мае 2016 года, он курировал вопросы фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. 7 июля этого года Марченко подал заявление об уходе в отставку.

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Теги: #Администрация президента