Заместителем главы Администрации президента назначен Сергей Марченко

В АП он будет отвечать за экономический блок.

Новым заместителем главы Администрации президента Украины стал бывший заместитель министра финансов Сергей Марченко, который заменит покинувшего должность Дмитрия Шимкива.

Читайте такжеВ АП ответили на вопрос, кто и за сколько "раскручивает" Порошенко в Facebook

Об этом Марченко заявил во время брифинга в пятницу.

«Мне поступило предложение из Администрации президента, которое было согласовано с президентом, занять должность заместителя главы Администрации президента, и я его принял. В ближайшие месяцы и годы я планирую работать в Администрации президента, планирую реализовывать курс президента Украины, курс реформ президента Украины», - сказал он.

По словам Марченко, в Администрации президента он будет отвечать за экономический блок.

«Это все вопросы, которые я хорошо знаю, имею хороший опыт работы в правительстве, в правительственной команде, а сейчас я буду в команде президента Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Дмитрий Шимкив сегодня, 31 августа, заявил, что покидает должность заместителя Администрации президента и возвращается в бизнес.

Справка УНИАН. Сергей Марченко был назначен заместителями министра финансов в мае 2016 года, он курировал вопросы фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики. 7 июля этого года Марченко подал заявление об уходе в отставку.