12-13 сентября 2018 года в МВЦ состоится масштабная выставка китайских товаров Sail of Shanghai

В Киеве в пространстве Международного Выставочного Центра впервые состоится китайская выставка экономического сотрудничества Sail of Shanghai. Планируется, что на выставке будет представлена продукция 8 категорий: подарки и украшения, строительные материалы, электронные коммуникации, энергоресурсы и окружающая среда, товары легкой промышленности, механические системы, технологии, текстильная промышленность. Всего будет выставлено 190 стендов на площади 5000 м2.

Среди событий выставки: бизнес- и инвестиционный форумы, а также выставка Шанхайских художников «Impression – Shanghai Painting Art Exhibition», которая позволит ощутить всю атмосферу Востока, его историю и современность.

Масштабное событие, которое проводится в рамках инициативы «Один пояс – один путь» (B&R), объединит более 80 китайских компаний.

Организаторы события: Торгово-экономический комитет инициативы B&R Sail of Shanghai, Шанхайская ассоциация общественной дипломатии, Комитет Шанхая по сотрудничеству с зарубежными странами Китайской народной политической консультативной конференции, а также Китайская Торговая Ассоциация.

Выставка будет работать с 12 и 13 сентября 10:00 до 16:00. Вход на все события бесплатный.

Приглашаем украинских предпринимателей посетить выставку, познакомиться с представителями китайских компаний, найти партнеров и инвесторов для собственных проектов. Дополнительную информацию вы сможете получить на странице мероприятия в Фейсбук.