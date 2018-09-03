Инфляция в Турции достигла самой высокой за 15 лет отметки

В Турции уровень инфляции составил 18 процентов - рекордной отметки за последние 15 лет, и этот показатель еще не учитывает августовской девальвации лиры.

Рівень інфляції у Туреччині сягнув найвищої за останні 15 років позначки.

Турецький Інститут статистики (TurkStat) у понеділок, 3 вересня, оголосив, що у серпні річний рівень інфляції становив 17,9 відсотка, пише DW.

Аналітики очікують ще вищих показників, оскільки поточні дані не враховують різке падіння в серпні курсу ліри - національної валюти Туреччини. З початку року ліра втратила приблизно 40 відсотків вартості до долара США. Однією з причин падіння була суперечка між Анкарою та Вашингтоном навколо долі американського пастора Ендрю Брансона, ув'язненого в Туреччині. Її наслідком стало запровадження сторонами низки санкцій та озвучення економічних погроз.

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Рейтингові агенції давно закликали Центральний банк Туреччини підвищити відсоткові ставки, і відмова Центробанку зробити це викликала сумніви в незалежності інституції. Зазвичай центральні банки намагаються зупинити швидке зростання цін, підвищуючи відсоткові ставки. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкидає цю практику, оскільки вважає, що вищі відсоткові ставки породжують інфляцію.

Ердоган навіть заявив, що долар є перешкодою у міжнародній торгівлі. "Ми пропонуємо торгувати, використовуючи наші власні валюти, а не долар США", - сказав він у понеділок, 3 вересня, на саміті тюркомовних країн в Киргизстані.