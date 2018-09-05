Борьба с теневыми схемами столкнулась с жестким сопротивлением - премьер

По словам Гройсмана, деятельность Кабмина могла быть более эффективной, если бы этого сопротивления не было.

Практически все инициативы Кабинета министров Украины по борьбе с теневыми схемами в экономике встречают сопротивление.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Борьба с теневыми схемами – куча проблем у нас. Сейчас со строительными историями, которые просто уничтожают украинские города и общины, и не дают людям нормально жить на своих территориях, даже если они за большие деньги купили себе жилье. Это ещё одна борьба с кланами. Начали бороться с контрабандой – против нас поднялась контрабандная машина. Я просто не понимаю. Начали бороться с лесом (контрабандой леса-кругляка – УНИАН) – тут уже "лесники". Начали печатать учебники – там блокируют", - сказал он.

По словам премьера, деятельность Кабмина могла быть более эффективной, если бы этого сопротивления не было.

"За каждое решение мы титанически боремся. Мы можем быть в 50-100 раз эффективнее: сегодня приняли, завтра реализовали, а послезавтра – результат", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию действий всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые "пиджаки"), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого "шестого" метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать "серый" импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом "Евро-4". Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае "черного" импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 миллиардов гривень.