В Европе пытаются создать новый способ перевода денег в попытке обойти санкции США - NBC

Новые меры станут альтернативой нынешней электронной системе, используемой для перевода денежных средств.

В Европе задумались о разработке нового способа перевода денег внутри электронной системы, который был бы свободен от влияния США.

Об этом рассказал американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Новые меры станут альтернативой нынешней электронной системе, используемой для перевода денежных средств, рассказали европейские чиновники NBC News. В свою очередь в администрации президента США Дональда Трампа работают над тем, чтобы оттолкнуть европейцев от таких идей, угрожая последствиями для руководителей от американских банков до небольших иностранных компаний в случае несоблюдения санкций Вашингтона.

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В последнее время американские дипломаты в Европе начали работать над тем, чтобы помочь местным компаниям, которые ведут бизнес с Ираном. Они ведут поиск новых рынков, альтернативных Ирану, и возможностей для бизнеса, чтобы компенсировать потери, сказал высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа.

Санкции США в отношении Ирана стали настоящей «огневой точкой» между администрацией Трампа и европейскими союзниками. Для Белого дома подобные усилия союзников представляют собой попытку подорвать внешнюю политику Трампа, а также игнорирование угрозы, создаваемой ядерной программой Ирана, добавляет NBC News.

В частности, американские санкции призывают к отключению Ирана от SWIFT (платежной системы) и говорят, что любой, кто позволит Тегерану обойти это условия, столкнется с санкциями. Великобритания, Германия и Франция призвали США позволить Ирану остаться в платежной системе, добавляет телеканал.