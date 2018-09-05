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В Европе пытаются создать новый способ перевода денег в попытке обойти санкции США - NBC

20:33, 05 сентября 2018
Разное
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом рассказал американский телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Новые меры станут альтернативой нынешней электронной системе, используемой для перевода денежных средств, рассказали европейские чиновники NBC News. В свою очередь в администрации президента США Дональда Трампа работают над тем, чтобы оттолкнуть европейцев от таких идей, угрожая последствиями для руководителей от американских банков до небольших иностранных компаний в случае несоблюдения санкций Вашингтона.

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В последнее время американские дипломаты в Европе начали работать над тем, чтобы помочь местным компаниям, которые ведут бизнес с Ираном. Они ведут поиск новых рынков, альтернативных Ирану, и возможностей для бизнеса, чтобы компенсировать потери, сказал высокопоставленный чиновник администрации президента США Дональда Трампа.

Санкции США в отношении Ирана стали настоящей «огневой точкой» между администрацией Трампа и европейскими союзниками. Для Белого дома подобные усилия союзников представляют собой попытку подорвать внешнюю политику Трампа, а также игнорирование угрозы, создаваемой ядерной программой Ирана, добавляет NBC News.

В частности, американские санкции призывают к отключению Ирана от SWIFT (платежной системы) и говорят, что любой, кто позволит Тегерану обойти это условия, столкнется с санкциями. Великобритания, Германия и Франция призвали США позволить Ирану остаться в платежной системе, добавляет телеканал.

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Теги: #Европа#США#санкции#денежные переводы