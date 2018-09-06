Рада криминализировала контрабанду необработанного леса

Также из закона изъята норма о временном запрете на экспорт дров из Украины.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сохранения украинских лесов и предотвращение незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" (№5495).

Читайте такжеЛесхозы Украины проверят на причастность к контрабанде

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 народных депутатов Украины.

Этот закон парламент принял 3 июля 2018 года, но был ветирован президентом. Порошенко внес предложения к законопроекту, которые сегодня депутаты поддержали.

По предложению президента из закона изъята норма о том, что временно, сроком на 8 лет со дня вступления его в силу, запрещается вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта древесины топливной (товарная позиция 4401100000 согласно УКТВЭД) (пункт 2 раздела II).

В предложениях отмечается, что, согласно правилам Мировой организации торговли, никакие запреты или ограничения, кроме пошлин, налогов или других сборов, то в форме квот, импортных или экспортных лицензий или других мер, не должны устанавливаться или применяться любой стороной относительно импорта любого товара, который происходит с территории любой другой договаривающейся стороны или экспорта или продажи на экспорт любого товара, предназначенного для ввоза на территорию любой другой стороны. Это также не согласуется с обязательствами Украины по Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом.

Кроме того, законом усилена административная ответственность за незаконную порубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка.

Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 201-1, которой определено, что перемещение через таможенную границу страны вне таможенным контролем либо с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Если такое преступление совершено должностным лицом с использованием власти или служебного положения, то оно наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В Заключительных положениях указано, что этот закон вступает в силу с 1 января 2019 года.