В России под космодромом Восточный нашли пустоты

Под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружились пустоты.

Под основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружены пустоты, следует из документов «Роскосмоса», опубликованных на сайте госзакупок.

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Корпорация 5 сентября заключила договор с подрядчиком для их устранения, контрагентом стала компания ООО «Адонис», передает РБК.

«Выполнение работ по ликвидации пустот под железобетонным основанием спецпути МБО сооружения 1 Стартового комплекса РН «Союз-2» на космодроме «Восточный», — сформулирован на сайте госзакупок предмет договора. Заказчиком работ выступает ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры». Стоимость контракта — 4,57 млн руб.

Космодром Восточный был введен в эксплуатацию в 2016 году, 28 апреля состоялся первый пуск с космодрома. Второй пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» 28 ноября 2017 года завершился провалом. Ракета должна была доставить на орбиту гидрометеорологический космический аппарат — спутник «Метеор-М» № 2–1, который был основной полезной нагрузкой ракеты, а также 17 наноспутников иностранных компаний и студенческий спутник «Метеор-М». Однако в итоге ракета вместе со спутниками упала в море. Как выяснила спецкомиссия, ракета была настроена на запуск с Байконура, а не с Восточного, из-за этого азимут полета был рассчитан неверно.

Пуск третьей в истории космодрома Восточный ракеты состоялся 1 февраля. Она доставила на орбиту 11 аппаратов, включая девять коммерческих.