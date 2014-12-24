Министр финансов Германии выступил за сохранение санкций против России

Несмотря на финансовый кризис в России, санкции ЕС против Москвы должны остаться в действия. "Конечно, мы волнуемся по поводу того, как развивается ситуация в России ", - цитирует министра финансов Германии Вольфганга Шойбле немецкая газета Rheinische Post в среду, 24 декабря, передает «Немецкая волна» со ссылкой на AFP.

Впрочем, по его словам, только Москва может спасти страну от дефолта. Аннексия Крыма и постоянное нарушение режима прекращения огня в Украине не может остаться без соответствующей реакции, убежден Шойбле. Он считает, что России следует заново наладить сотрудничество с Западом.

"Я каждый день надеюсь, что Россия найдет способ восстановить кооперацию с Западом. Но пока этого не произойдет, санкции будут оставаться в действии", - передает его слова dpa.

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Как известно, весной следующего года на саммите ЕС планируется обсудить перспективу возможности отмены штрафных мер против Москвы. Ранее в Брюсселе отмечали, что санкции, которые ЕС принимает против Кремля, приближенных к нему официальных лиц и коммерческих структур, реагируя на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на Востоке Украины, вводятся временно.

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Недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что санкции будут продолжаться до тех пор, пока Москва будет пренебрегать европейскими ценностями в связи с кризисом в Украине. Она убеждена, что Европа не может позволить и не позволит нарушать принципы права, уважения и партнерства.