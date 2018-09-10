Российский офшор создали на острове, которого не существует

Острова Октябрьский в Калининграде как географического объекта пока еще не существует.

Один из двух новосозданных российских офшоров — на острове Октябрьский в Калининграде — не может функционировать. Причина в том, что самого острова как географического объекта пока еще не существует.

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«Прошло больше месяца с тех пор, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании специальных административных районов (САР) – офшоров на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде… Но оказалось, что острова Октябрьский в Калининграде нет», - пишет газета «Ведомости».

Издание приводит слова замминистра финансов Ильи Трунина, который посетовал на то, что «у калининградских коллег проблема базового уровня». «В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует», — отметил чиновник.

По словам бывшего вице-премьера Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова, остров Октябрьский — исторический район в центре города. В частности, на нем расположен стадион «Калининград», принимавший четыре матча чемпионата мира по футболу. Формально при этом он относится к Московскому району Калининграда.

Вопрос об официальном присвоении району названия «Остров Октябрьский» будет рассмотрен на заседании городского совета 12 сентября.

Как сообщал УНИАН, 3 августа президент России Владимир Путин подписал закон о льготных зонах на островах Русский и Октябрьский. Кремль создал офшоры для поддержки российских компаний, которые попали под новые санкции США.