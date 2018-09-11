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Трамп продолжил действие торгового эмбарго в отношении Кубы

01:54, 11 сентября 2018
Разное
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Иллюстрация / REUTERS

"Я определяю, что продление этих мер в отношении Кубы еще на один год отвечает национальным интересам Соединённых Штатов", - говорится в заявлении Трампа, распространенном в понедельник, передает zn.ua.

Кроме того, он продлил действие ряда полномочий президента США в рамках данного эмбарго.

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В 2017 году США Трамп заявил об ужесточении политики в отношении Кубы. "Мы не будем отменять санкции против кубинского режима, пока не будут освобождены все политические заключенные, пока не будут уважаться свободы собрания и выражения мнений, пока не будут узаконены все политические партии, и не будут запланированы свободные выборы с участием международных наблюдателей", - сказал тогда американский президент.

Он также пообещал ограничить финансовые потоки из США на Кубу, которые, по мнению Трампа, идут на усиление положения кубинской армии, разведки и службы безопасности. Президент также заявил о желании, чтобы инвестиции из США направлялись непосредственно населению страны для развития предпринимательства и для улучшения условий жизни населения.

При этом Трамп выразил намерение заключить более продуктивное соглашение между Вашингтоном и Гаваной.

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Теги: #США#торговля#Куба#эмбарго