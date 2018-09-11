Гройсман хочет усилить ответственность силовиков в законе "Маски-шоу стоп"

По словам премьера, правоохранители должны стать более ответственными перед бизнесом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает необходимым внести изменения в закон "Маски-шоу стоп", чтобы усилить ответственность правоохранительных органов за злоупотребления с целью давления на бизнес, о чем он заявил во время форума Реанимационного пакета реформ.

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"Нам нужны изменения в законе "Маски-шоу стоп", где урегулируется ответственность и процедуры, когда контролирующие структуры будут более ответственными перед реальным сектором, перед реальным бизнесом за свои действия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "Маски-шоу стоп". Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. В законе сказано, что нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Министерство юстиции Украины предложило Кабинету министров принять постановление, которое предполагает создание Комиссии по реагированию на жалобы о нарушениях во время проведения обысков на предприятиях.