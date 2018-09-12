Канада не поддастся на давление США в вопросе пересмотра соглашения о свободной торговле - Трюдо

Джастин Трюдо подчеркнул, что канадская сторона не подпишет сделку на невыгодных для себя условиях.

Канада не намерена поддаваться давлению со стороны США на переговорах по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник в Виннипеге (провинция Манитоба) в эфире местной радиостанции 680 CJOB, передает zn.ua.

"Я думаю, что мы должны осознавать, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант с давлением на нас, но мы не будем из-за этого вести переговоры по-другому", - сказал он.

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Трюдо вновь подчеркнул, что канадская сторона не подпишет сделку на невыгодных для себя условиях.

"Мы по-прежнему сосредоточены на том, что отвечает интересам канадцев, наших рабочих и нашей экономики", - заявил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в конце августа США и Мексика достигли договоренности относительно нового соглашения о свободной торговле.

Трамп, выступая в Вашингтоне, назвал соглашение с Мексикой "очень хорошим". Он отметил, что договоренность с Мексикой означает конец соглашения NAFTA (North American Free Trade Agreement - Североамериканское соглашение о свободной торговле).

Президент США добавил, что "мы увидим, Канада станет частью сделки".

США, Канада и Мексика подписали соглашение NAFTA в 1992 году, через два года оно вступило в силу.

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года высказался за упразднение NAFTA. Во время предвыборной кампании осенью 2016 года он заявлял, что США ошибочно подписали Североамериканское соглашение и его необходимо пересмотреть.

Представители США, Канады и Мексики 16 августа 2017 года в Вашингтоне начали переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).