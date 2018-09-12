Экс-глава НБУ Гонтарева нашла новую работу

Валерия Гонтарева возглавила набсовет медицинской коммуникационной платформы.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева возглавила наблюдательной совет медицинской коммуникационной платформы "Медикит", которая скоро выходит на рынок.

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Об этом сообщил экс-заместитель директора Департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец, который в настоящее время возглавляет компанию "Медикит".

"16 марта 2018 года я ушел из НБУ, и в этот же день парламент уволил Валерию Гонтареву с должности главы. Вот уже полгода мы работаем над медицинской коммуникационная платформой "Медикит", которая скоро выходит на рынок. А сегодня Валерия Гонтарева приобрела формальный статус – главы наблюдательного совета "Медикит", - написал Кравец.

По его словам, компания создает экосистему медицинского взаимодействия пациентов, врачей и других участников медицинского рынка.

"У нас грандиозные планы, самая первая версия платформы будет представлена в ноябре", - добавил Кравец.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в марте поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы НБУ и назначить на этот пост Якова Смолия, занимавшего должность первого заместителя главы НБУ и с 11 мая 2017 года исполнявшего обязанности главы.