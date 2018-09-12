Порошенко подтвердил выход IKEA на украинский рынок

Сегодня он проведет встречу с исполнительным директором компании в Юго-Восточной Европе.

Президент Петр Порошенко подтвердил приход шведской компании IKEA в Украину.

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Об этом он написал на своей странице в "Твиттере". "IKEA заходит в Украину! Сегодня будет встреча с главным исполнительным директором IKEA в Юго-Восточной Европе Стефаном Вановербеке. Украина долго ждала этой новости", - заявил Порошенко.

Он также отметил, что выход IKEA на украинский рынок станет хорошим сигналом для других мировых брендов, что с Украиной нужно иметь дело.

Как сообщал УНИАН, шведская компания IKEA подписала договор аренды на помещение площадью около 4000 кв. м с киевским ТРЦ Ocean Mall, вблизи станции метро "Лыбидская". Кроме того, в июле компания опубликовала объявление о наборе сотрудников в украинское отделение. Также компания в начале лета начала искать партнеров в Украине для изготовления своей мебели. Среди обязательных требований - серьезные производственные мощности на территории Украины и ежегодный денежный оборот более 2 млн евро.