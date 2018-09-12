Еврокомиссия предлагает отказаться от перехода на летнее и зимнее время в следующем году

В Еврокомиссии представили для стран-членов, Европарламента и Совета ЕС план отказа от перехода на летнее и зимнее время.

Европейская комиссия предлагает странам-членам Европейского Союза не переводить в 2019 году стрелки часов, отказавшись таким образом от перехода на зимнее и летнее время. Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

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В частности, Еврокомиссия предлагает странам-членам перестать переводить часы со сменой времен года на территории всего Евросоюза и поощряет проводить консультации как на национальном, так и на общеевропейском уровне, чтобы обеспечить скоординированный подход среди членов ЕС.

В то же время в предложении устанавливаются четкие сроки для того, чтобы предложенные изменения вступили в силу.

Так, ЕК предлагает установить, что отказ от сезонного перевода стрелок часов должна быть воплощена в 2019 году.

"Законодательное предложение направлено на то, чтобы обеспечить, что изменения будут осуществлены скоординировано между соседними странами с той целью, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать фрагментации, которая может возникнуть, если некоторые страны-члены сохранять меры по сезонному переводу часов, когда другие отменят их", - говорится в сообщении.

Теперь предложение Еврокомиссии направляется для согласования в Европейский парламент и Совет ЕС.

Отмечается, что для обеспечения плавного переходного периода каждая страна-член ЕС до апреля 2019 года должна сообщить, намерена ли она сохранять постоянный переход на летнее и зимнее время. В этой связи сказано, что последний обязательный переход на летнее время состоится 31 марта 2019 года. После этого, если страны-члены захотят навсегда перейти на зимнее время, они смогут это сделать 27 октября 2019 года. После этой даты перевод часов в связи с изменениями времен года больше не будет возможным.