Власть и малый бизнес на Николаевщине восстанавливают конструктивный диалог - Алексей Савченко

В прошлом месяце у одного из фермерских хозяйств по выращиванию устриц, функционирующего на Николаевщине, возникли недоразумения с контролирующими органами. Эта история быстро приобрела широкую огласку и на нее отреагировал даже лично Президент Украины.

Во время недавней рабочей поездки в Николаевскую область Президент Украины Петр Порошенко принял участие в совещании с руководителями правоохранительных и контролирующих органов, куда пригласил и директора вышеупомянутого фермерского хозяйства.

Глава государства призвал контролирующие органы содействовать в работе предприятиям, которые добросовестно работают и платят налоги, а также подчеркнул, что власть и бизнес должны иметь конструктивный диалог и работать на благо государства и исключительно в рамках действующего законодательства.

В качестве примера для моделирования шаблона, была разобрана ситуация с недоразумением между частным предприятием по выращиванию моллюсков и Госрыбагенством.

Результатом встречи с Президентом стал дальнейший конструктивный диалог представителей бизнеса и контролирующих органов. И уже в скором времени представители управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области (Николаевский рыбоохранный патруль) и фермерского хозяйства «Вирджиника» пришли к пониманию и договорились о дальнейшем сотрудничестве – заключили соответствующий Меморандум о партнерстве и сотрудничестве.

«Благодаря четкой позиции Президента Украины Петра Порошенко, стороны конфликта смогли договориться и определить для себя пути сотрудничества. Подписав данный Меморандум, они договорились о воплощении эффективных форм сотрудничества и партнерства в вопросе выращивания моллюсков, в том числе и устриц, в естественных водоемах Николаевской области. Президент Украины в который раз показал, что готов встать на защиту интересов предпринимателей, но только в том случае, когда они действуют в рамках действующего законодательства. Уверен, успешный пример работы данного фермерского хозяйства, поможет нашим общинам открыть свой потенциал в учреждении собственных дел, небольшого бизнеса, и начать использовать его для своего устойчивого развития», - отметил глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко.

«Стороны прилагают все усилия для обеспечения соблюдения действующего законодательства при осуществлении партнерства и сотрудничества, развития партнерских отношений между властью и бизнесом», - говорится в тексте Меморандума.

Среди основных обязательств сторон-подписантов Меморандума:

- предоставление консультативно-совещательной и информационной помощи при проведении совместных действий и мероприятий по выполнению цели данной в Меморандума.

- соблюдение действующего законодательства при выполнении возложенных функций и полномочий, осуществление предпринимательской деятельности.

- проведение конференций, семинаров, встреч, тренингов, массовых мероприятий для достижения цели данного Меморандума.