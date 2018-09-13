Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода "Океан" – обращение профсоюза

Как отмечают члены профсоюза, с помощью незаконных махинаций преступная группа сделала ПАО "МСЗ Океан" должником и, на основании этого, начала ликвидацию предприятия.

Компания "Юридическая фирма "Правовой аспект групп", которая сопровождает ликвидацию николаевского судостроительного завода "Океан", что имеет для Украины стратегическое значение, связана с "заместителем министра обороны" так называемой "ЛНР" Владимиром Надаенко (внесен в базу Миротворца и находится в розыске).

Учредители и руководители ЧП "Юридическая фирма "Правовой аспект групп" – сыновья и невестка Владимира Надаенко. Совместно с ликвидатором ПАО "НСЗ Океан" Ириной Сербин, они участвуют в рейдерской схеме, цель которой – распродать по частям производственный и имущественный комплекс предприятия по цене в 12 раз ниже рыночной.

Об этом говорится в обращении профсоюза предприятия, текстом которого располагает редакция "Капитал".

Как отмечают члены профсоюза, с помощью незаконных махинаций преступная группа сделала ПАО "МСЗ Океан" должником и, на основании этого, начала ликвидацию предприятия. При этом основного акционера и фактического владельца завода "Океан" компании "Зонел Оперейшинз Лимитед", а также членов профсоюза и сотрудников, которые фактически создали завод "Океан", злоумышленники лишили доступа к предприятию. Сейчас они делают все возможное, чтобы владелец не мог восстановить контроль над заводом и помешать уничтожению уникального производственного комплекса.

"В 2012 году (при курсе 8 грн за 1 доллар) завод оценивали в 6 млрд 134 млн грн. Ликвидаторы выставили его на аукцион по цене 1 млрд 818 млн грн. При этом, 1,4 млрд грн пойдет на погашение фиктивной задолженности, которую рейдеры создали искусственно. И только 418 млн грн пойдет на погашение обязательств перед реальными кредиторами. В случае успешной ликвидации предприятия прибыль компании, связанной с сепаратистами, может достичь 180 млн грн", – отмечается в заявлении профсоюзной организации.

По мнению работников предприятия, действия ликвидатора Ирины Сербин, которая сотрудничает с ЧП "Юридическая фирма "Правовой аспект групп", попадают под действие ст. 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".

Владелец ЗАО "МСЗ Океан" уже обратился в Генпрокуратуру Украины и СБУ с заявлением о финансировании терроризма ликвидатором Ириной Сербин, подчеркивается в заявлении.