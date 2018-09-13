Родственники сепаратистов "ЛНР" участвуют в ликвидации николаевского судостроительного завода "Океан" – обращение профсоюза
Компания "Юридическая фирма "Правовой аспект групп", которая сопровождает ликвидацию николаевского судостроительного завода "Океан", что имеет для Украины стратегическое значение, связана с "заместителем министра обороны" так называемой "ЛНР" Владимиром Надаенко (внесен в базу Миротворца и находится в розыске).
Учредители и руководители ЧП "Юридическая фирма "Правовой аспект групп" – сыновья и невестка Владимира Надаенко. Совместно с ликвидатором ПАО "НСЗ Океан" Ириной Сербин, они участвуют в рейдерской схеме, цель которой – распродать по частям производственный и имущественный комплекс предприятия по цене в 12 раз ниже рыночной.
Об этом говорится в обращении профсоюза предприятия, текстом которого располагает редакция "Капитал".
Как отмечают члены профсоюза, с помощью незаконных махинаций преступная группа сделала ПАО "МСЗ Океан" должником и, на основании этого, начала ликвидацию предприятия. При этом основного акционера и фактического владельца завода "Океан" компании "Зонел Оперейшинз Лимитед", а также членов профсоюза и сотрудников, которые фактически создали завод "Океан", злоумышленники лишили доступа к предприятию. Сейчас они делают все возможное, чтобы владелец не мог восстановить контроль над заводом и помешать уничтожению уникального производственного комплекса.
"В 2012 году (при курсе 8 грн за 1 доллар) завод оценивали в 6 млрд 134 млн грн. Ликвидаторы выставили его на аукцион по цене 1 млрд 818 млн грн. При этом, 1,4 млрд грн пойдет на погашение фиктивной задолженности, которую рейдеры создали искусственно. И только 418 млн грн пойдет на погашение обязательств перед реальными кредиторами. В случае успешной ликвидации предприятия прибыль компании, связанной с сепаратистами, может достичь 180 млн грн", – отмечается в заявлении профсоюзной организации.
По мнению работников предприятия, действия ликвидатора Ирины Сербин, которая сотрудничает с ЧП "Юридическая фирма "Правовой аспект групп", попадают под действие ст. 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения".
Владелец ЗАО "МСЗ Океан" уже обратился в Генпрокуратуру Украины и СБУ с заявлением о финансировании терроризма ликвидатором Ириной Сербин, подчеркивается в заявлении.