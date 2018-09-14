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Депутат Барна понял, что его "развели" журналисты "Грошей" (видео)

14:29, 14 сентября 2018
Разное
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Поняв, что стал жертвой розыграша, Барна начал оскорблять журналистов / фото ТСН.ua

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Наши журналисты решили сыграть с депутатами БПП в игру "я от Кононенко", и прислали ближайшему окружению серого кардинала БПП SMS. В них было предложение - проголосовать за нужный вымышленному Кононенко законопроект по 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

При этом депутат Олег Барна так заинтересовался предложением, что решил даже прервать отпуск, чтобы вернуться к голосованию. А когда понял, что "спалился"- начал оскорблять журналистов и требовать прийти в студию и дать комментарии.

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Теги: #Степан Барна#голосование в Раде#Кононенко БПП Рада#Гроши