Депутат Барна понял, что его "развели" журналисты "Грошей" (видео)

Журналисты решили сыграть с нардепами в игру "я от Кононенко", предложив им продать свой голос за 50 тысяч долларов. Что из этого вышло - смотрите в видеоматериале "Гроши".

На прошлой неделе программа "Гроші" совершила настоящий взрыв в Верховной Раде. Читайте такжеЖурналисты попытались "развести" депутатов на деньги и показали, что из этого вышло (видео) Об этом сообщает ТСН.ua. "Наши журналисты решили сыграть с депутатами БПП в игру "я от Кононенко", и прислали ближайшему окружению серого кардинала БПП SMS. В них было предложение - проголосовать за нужный вымышленному Кононенко законопроект по 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении. При этом депутат Олег Барна так заинтересовался предложением, что решил даже прервать отпуск, чтобы вернуться к голосованию. А когда понял, что "спалился"- начал оскорблять журналистов и требовать прийти в студию и дать комментарии.

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