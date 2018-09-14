Депутат Барна понял, что его "развели" журналисты "Грошей" (видео)
14:29, 14 сентября 2018Разное
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Журналисты решили сыграть с нардепами в игру "я от Кононенко", предложив им продать свой голос за 50 тысяч долларов. Что из этого вышло - смотрите в видеоматериале "Гроши".
Поняв, что стал жертвой розыграша, Барна начал оскорблять журналистов / фото ТСН.ua
На прошлой неделе программа "Гроші" совершила настоящий взрыв в Верховной Раде.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Наши журналисты решили сыграть с депутатами БПП в игру "я от Кононенко", и прислали ближайшему окружению серого кардинала БПП SMS. В них было предложение - проголосовать за нужный вымышленному Кононенко законопроект по 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
При этом депутат Олег Барна так заинтересовался предложением, что решил даже прервать отпуск, чтобы вернуться к голосованию. А когда понял, что "спалился"- начал оскорблять журналистов и требовать прийти в студию и дать комментарии.
Олег Барна понял, что его «развели» журналисты «Грошей»
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