Второй магазин H&M в Украине откроют уже в октябре

Магазин будет расположен в киевском торговом центре Sky Mall.

Одна из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой - шведская компания H&M 18 октября откроет второй магазин в Украине, который будет расположен в киевском торговом центре Sky Mall.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Шведский бренд объявил об открытии нового магазина в Киеве. Второй H&M откроется 18 октября в 12:00 в ТРЦ SkyMall на проспекте Романа Шухевича, 2Т", - говорится в сообщении.

Согласно информации компании, второй столичный H&M, площадью около 2500 квадратных метров, расположится на втором этаже столичного торгового центра.

Как сообщал УНИАН, 18 августа шведская компания H&M открыла cвой первый магазин в Украине.

Справка УНИАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартира находится в Стокгольме. H&M и связанные с ней бренды работают в 62 странах с более чем 4000 магазинов.