Новый министр экономики сокращает персонал и количество департаментов
16:08, 25 декабря 2014Разное
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Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус подписал приказ о реорганизации министерства, который существенно сокращает персонал и количество департаментов - до 15 с 24.
Абрамовичус уже подписал приказ об изменении структуры Минэкономразвития / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Абромавичус сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, представляя правительственный законопроект о дерегуляции.
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«Буквально 10 минут назад я подписал приказ об изменении структуры Минэкономразвития, где количество департаментов сокращено с 24 до 15, - сказал Абромавичус. – Будет серьезное сокращение персонала. Это будет не 10%, это будет не 20%, это будет существенно больше».
Ранее УНИАН сообщал, что финансирование аппарата Мининфраструктуры хотят увеличить более чем в 8 раз.
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