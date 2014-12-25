Новый министр экономики сокращает персонал и количество департаментов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Абромавичус сообщил в ходе выступления в Верховной Раде, представляя правительственный законопроект о дерегуляции.

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«Буквально 10 минут назад я подписал приказ об изменении структуры Минэкономразвития, где количество департаментов сокращено с 24 до 15, - сказал Абромавичус. – Будет серьезное сокращение персонала. Это будет не 10%, это будет не 20%, это будет существенно больше».

Ранее УНИАН сообщал, что финансирование аппарата Мининфраструктуры хотят увеличить более чем в 8 раз.