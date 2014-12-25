Азербайджан не будет вступать в Евразийский экономический союз

Об этом заявил министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров, передает ТАСС.

"Азербайджан не получал официального обращения о вступлении в вышеназванную структуру (ЕАЭС), и в повестке дня Азербайджана такой вопрос не стоит", - приводят в четверг местные СМИ слова министра.

По словам Мамедъярова, его страна проводит независимую политику и "в политических, экономических и торговых связях отдает предпочтение двустороннему формату, что полностью оправдывает себя с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества".

Читайте такжеМВФ: Экономика Азии замедляется из-за конфликта России и Украины

Касаясь российско-азербайджанских связей, глава МИД подчеркнул, что между двумя странами существуют "теплые и дружественные отношения, опирающиеся на взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество". "Расширение круга охвата наших связей в области политики, экономики, торговли, вложения взаимных инвестиций, обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом, в военной и военно-технической, гуманитарной сферах и других заслуживает одобрения. Как соседнее государство, Россия также является одним из главных торговых партнеров Азербайджана", - подчеркнул Мамедъяров. Он также отметил положительную динамику роста торгового оборота между двумя странами и расширение связей в гуманитарной сфере.

"Нас только радует интенсивность взаимных визитов между Азербайджаном и Россией на всех уровнях в соответствии с динамикой развития двусторонних связей", - сказал глава МИД.

Ранее УНИАН сообщал, что Киргизия определилась с датой вступления в ЕАЭС.