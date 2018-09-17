Запрет выкладки сигарет на витринах может обойтись бюджету в 4 миллиарда гривень

На этой сессионной неделе планируется рассмотрение законопроекта №4030а, который предлагает ввести запрет на выкладку табачных изделий на витринах киосков и магазинов.

По расчетам Министерства финансов, потери государственного и местных бюджетов в случае принятия законопроекта могут составить почти 4 млрд. гривен.

И это при том, что за 7 месяцев 2018 г. объемы реализации табачных изделий в Украине уже снизились почти на 23% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.), а поступления от уплаты акциза упали на 10%.

Учитывая, что, по данным Государственной фискальной службы, за 2017 г. четыре табачных компании Украины вошли в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков страны, серьезные недопоступления ожидаются не только по табачному акцизу, но также и по НДС, розничному акцизу, налогу на прибыль.

Серьезные потери могут быть и по единому налогу, который платят частные предприниматели и представители малого бизнеса.

Ранее против принятия законопроекта выступили в Ассоциации городов Украины и в Американской торговой палате. Так, в Ассоциации городов Украины оценили потенциальные потери местных громад от принятия законопроекта на уровне 858 млн. грн. в год.

В Институте экономических исследований и политических консультаций доктора экономических наук Игоря Бураковского, где проводилось исследование экономического эффекта от данного запрета, заявили, что запрет недостаточно обоснован, не позволит снизить уровень курения и приведет к росту теневого рынка.

Согласно официальным выводам Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, «законопроект не может быть принят в предложенном виде». В частности эксперты упомянули низкий уровень юридического сопровождения законопроекта, размытость формулировок, некорректные ссылки на Рамочную конвенцию по борьбе с табаком (РКБТ содержит намного меньше запретов, чем предлагают депутаты).