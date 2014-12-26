Резервы РФ за неделю сократились на 15 миллиардов долларов

В начале ноября резервы составляли почти $430 млрд, в начале октября - более $ 450 млрд.

Резервы упали ниже $400 млрд впервые с августа 2009 года, пишет "Медуза" со ссылкой на сайт Центробанка РФ.

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В период кризиса в марте 2009 года они снижались до минимума в $ 376 млрд.

Как говорится в сообщении, международные резервы, в частности, используются в целях "проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к национальной валюте и экономике).