Резервы РФ за неделю сократились на 15 миллиардов долларов

01:15, 26 декабря 2014
Разное
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Международные резервы России за неделю с 12 по 19 декабря сократились на $15,7 млрд до $398,9 млрд.

Центробанк РФ / www.photo-moskva.ru

В начале ноября резервы составляли почти $430 млрд, в начале октября - более $ 450 млрд.

Резервы упали ниже $400 млрд впервые с августа 2009 года, пишет "Медуза" со ссылкой на сайт Центробанка РФ.

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В период кризиса в марте 2009 года они снижались до минимума в $ 376 млрд.

Как говорится в сообщении, международные резервы, в частности, используются в целях "проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к национальной валюте и экономике).

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