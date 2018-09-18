Кабмин назначил Близнюка замминистра энергетики

До этого Михаил Близнюк работал вице-президентом госкомпании "Укртрансгаз".

Кабинет министров назначил Михаила Близнюка заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины. Об этом говорится в распоряжении Кабмина №640-р от 12 сентября.

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До этого, Близнюк в 2014-2016 годах работал вице-президентом оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз", в то время, когда президентом данной компании был Игорь Прокопив, который был уволен с поста замминистра энергетики и угольной промышленности в марте 2018 года.

В компании Близнюк отвечал за государственные закупки.

Весной 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело относительно проведения служебными лицами "Укртрансгаза" госзакупок товаров, работ и услуг по завышенным ценам. По данным СМИ, одним из фигурантов данного дела является Близнюк.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Кабмин назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Юлию Пидкоморну.