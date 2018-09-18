Кубив рассказал, как продвигаются переговоры с МВФ

Он отметил, что Украина всегда выполняет обязательства, данные международному кредитору.

Переговоры с Международным валютным фондом проходят в позитивном ключе для получения поддержки нашей страной, а Украина всегда выполняет данные кредитору обязательства.

Читайте такжеКабмин договорился с МВФ о повышении цены на газ - глава "Нафтогаза"

Об этом заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Украиной Степан Кубив, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Кабинет министров договорился с МВФ о постепенном повышении цены на газ для населения.

"Принципиальные договоренности с МВФ проходят в позитивном тренде и позитивном решении вопросов получения поддержки Украиной. Все обязательства, которые брала на себя Украина, она всегда выполняет в тех или иных договоренностях, которые носят характер отстаивания интересов государства", - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна была пересмотреть государственный бюджет для его соответствия целевым показателям дефицита в рамках программы сотрудничества и обеспечить переход к рыночному механизму формирования цен на газ для населения.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 миллиарда долларов.

29 августа Кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив неизменной цену на газ для населения.

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.

18 сентября глава правления НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что правительство Украины на переговорах с Международным валютным фондом достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа для населения до уровня импортного паритета до апреля 2020 года.