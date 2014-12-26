Пятницкий стал советником Яценюка по вопросам импорта

13:51, 26 декабря 2014
Разное
0

Ранее Пятницкий был уволен с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины.

Фото УНИАН

Валерий Пятницкий назначен советником премьер-министра Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.

Как подчеркнули в пресс-службе, он будет заниматься вопросами стабилизации импорта.

Ранее Пятницкий был уволен с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter