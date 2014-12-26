Пятницкий стал советником Яценюка по вопросам импорта

Ранее Пятницкий был уволен с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины.

Валерий Пятницкий назначен советником премьер-министра Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства. Как подчеркнули в пресс-службе, он будет заниматься вопросами стабилизации импорта. Ранее Пятницкий был уволен с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины.

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