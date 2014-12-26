Пятницкий стал советником Яценюка по вопросам импорта
13:51, 26 декабря 2014Разное
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Ранее Пятницкий был уволен с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины.
Пятницкий будет заниматься вопросами стабилизации импорта / Фото УНИАН
Валерий Пятницкий назначен советником премьер-министра Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства.
Как подчеркнули в пресс-службе, он будет заниматься вопросами стабилизации импорта.
Ранее Пятницкий был уволен с должности заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины.
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