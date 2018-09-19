Ранее в СМИ были опубликованы новости о том, что "Фармак" наращивает объемы экспорта за счет российского рынка.

Сайт "Фармака" подвергся атаке после сообщений об успехах компании в России.

Об этом сообщает общественное движение "Національний спротив"

"Сегодня неизвестные патриоты "положили" сайт компании Фармак, которая гордилась увеличением товарооборота с РФ", - сообщает "Національний спротив" на своей странице в Facebook.

Также активисты опубликовали скриншот неработающего сайта компании "Фармак".

Ранее в СМИ были опубликованы новости о том, что "Фармак" наращивает объемы экспорта за счет российского рынка. В частности, сообщалось о планах компании за 3 года нарастить экспорт в Российскую Федерацию в полтора раза.

Соответствующие данные содержались в отчете компании, подготовленном для акционеров и кредиторов. Как следовало из обнародованного в СМИ документа, Россия является самым быстрорастущим рынком сбыта продукции украинской фармацевтической компании.

В частности, в 2017 году "Фармак" увеличил экспорт лекарств на 31%. В денежном отношении рост экспорта в прошлом году составил более 70 миллионов долларов. По результатам 2017 года в структуре зарубежных продаж доминировали Польша, Узбекистан и Россия. Экспорт в Польшу составлял 28,3% общего объема экспорта ПАО "Фармак", в Узбекистан – 20,9%, в Россию – 16,7%.

Согласно отчету компании, прогнозируется рост объемов экспорта на 33% в текущем году по сравнению с предыдущим. При этом, рост зарубежных поставок в 2018 году ожидается за счет увеличения экспорта в Российскую Федерацию. Удельный вес этой страны в структуре экспорта ПАО "Фармак" составит 18,6%, увеличившись почти на 2 процентных пункта по сравнению с 2017 годом и на 7 процентных пунктов, или в полтора раза, – по сравнению с 2016 годом. Доля Польши сократится на 2,8% - до 25,5% по сравнению с прошлым годом, и на 7,8% - по сравнению с позапрошлым годом.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований Министерства юстиции, в столице РФ г. Москве функционирует представительство ПАО "Фармак". На официальном сайте компании указывается, что численность персонала российского представительства составляет 76 человек.