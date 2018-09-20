Большинство невыполненных Украиной требований перенесли в новый макрофин - Еврокомиссия

Предельный срок программы макрофинансовой помощи ЕС определен длительностью действующей программы сотрудничества Украины с МВФ, то есть до весны следующего года.

Европейская комиссия перенесла в новую программу макрофинансовой помощи большинство требований, которые Украина не выполнила в предыдущей программе.

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Об этом информирует Европейская правда со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса.

"Предыдущая, третья программа макрофинансовой помощи ЕС не была завершена Украиной. И большинство невыполненных требований перенесены в новую программу. Речь идет об антикоррупционной сфере, включая создание антикоррупционного суда, проверку деклараций госслужащих, проверку конечных владельцев компаний", - сказал Домбровскис.

Он отметил, что предельный срок программы макрофинансовой помощи ЕС определен продолжительностью действующей программы сотрудничества Украины с МВФ, то есть до весны следующего года.

"Для нас не важно, какая программа будет действовать – старая или новая. Главное, чтобы она была. Если вместо действующей программы с фондом вы получите новую, для нас ничего не изменится", - отметил он.

Как известно, Украина в прошлом году не получила третий транш в сумме 600 миллионов евро из предыдущей программу макрофіну.

Причиной этого стало нежелание вводить автоматическую проверку электронных деклараций, просмотреть е-декларирования для активистов и создать реестр конечных владельцев предприятий.