Кабмин уволил секретаря Минэкологии за нарушение присяги госслужащего

Дмитренко систематически препятствовал объявлению конкурсов на занятие должностей в госслужбе, не назначал на должности победителей конкурсов, отменял и переносил конкурсы.

Кабинет министров уволил Геннадия Дмитренко с должности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов за нарушение присяги государственного служащего.

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Об этом говорится в распоряжении Кабмина №655-р от 19 сентября 2018 года.

"Уволить Дмитренко Геннадия Васильевича с должности государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины... за совершение дисциплинарного проступка, предусмотренного пунктом 1 части второй статьи 65 указанного Закона (нарушение Присяги государственного служащего)", - говорится в распоряжении.

Дмитренко занимал должность госсекретаря с января 2017 года, а 28 февраля 2018 года он был отстранен решением Кабмина от занимаемой должности на время осуществления дисциплинарного производства.

По данным СМИ, Дмитренко систематически препятствовал объявлению конкурсов на занятие должностей в госслужбе, не назначал на должности победителей конкурсов, отменял и переносил конкурсы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал намерение привлечь в правительственные структуры 1000 молодых кадров для повышения эффективности государственного управления.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы.

При министерствах введен институт госсекретарей, который должен разграничить политические и административные функции руководителей ведомств. В дополнение к этому вводятся так называемые генеральные директораты, которые, в свою очередь, разделятся на управления и отделы, административно они будут подчиняться госсекретарю министерства.

Реформа финансируется за счет средств Европейского Союза в объеме 104 млн евро.