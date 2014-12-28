Глава НБУ Гонтарева готова встретиться с прессой 30 декабря

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ. «Глава Национального банка готова предоставить ответы на вопросы народных депутатов Верховной Рады и вести конструктивный диалог с парламентариями относительно путей стабилизации отечественной экономики и первоочередных шагов органов власти в этом направлении. Однако, несмотря на заявления некоторых депутатов, главе Национального банка в очередной раз не была предоставлена возможность выступить на заседании Верховной Рады», - отмечается в заявлении НБУ со ссылкой на повестку дня пленарного заседания парламента на 28 декабря.

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Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева планировала в пятницу 26 декабря выступить на заседании Верховной Рады с докладом о текущем состояния денежно-кредитного рынка и в банковском секторе, однако позднее парламент принял решение изменить формат работы с пленарного заседания на работу в комитетах.

В ходе сегодняшнего заседания парламента 28 декабря идет активное обсуждение законопроектов, связанных с утверждением госбюджета на 2015 год, и повестка дня парламента не содержит информации о выступлении главы НБУ.